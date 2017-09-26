Песков прокомментировал возможность блокировки Facebook в России

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Москва, 26 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Роскомнадзора о блокировке соцсети Facebook в том случае, если американская компания не исполнил закон о хранении персональных данных на территории РФ.

«Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Есть законодательство, которое нужно соблюдать», — заявил представитель Кремля.

Песков также счел некорректной оценку пользы или вреда от работы популярной соцсети в России.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook в 2018 году может прекратить работу на территории РФ, если не выполнит российский закон о локализации персональной информации.