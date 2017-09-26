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Россия
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Общество
Песков прокомментировал возможность блокировки Facebook в России
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    Песков прокомментировал возможность блокировки Facebook в России

    14:37  26 Сентября 2017
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    Песков прокомментировал возможность блокировки Facebook в России

    Москва, 26 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Роскомнадзора о блокировке соцсети Facebook в том случае, если американская компания не исполнил закон о хранении персональных данных на территории РФ.

    «Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги и которая должна это делать в соответствии с законодательством Российской Федерации. Есть законодательство, которое нужно соблюдать», — заявил представитель Кремля.

    Песков также счел некорректной оценку пользы или вреда от работы популярной соцсети в России.  

    Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Facebook в 2018 году может прекратить работу на территории РФ, если не выполнит российский закон о локализации персональной информации. 

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    Автор: Борис Любимов
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