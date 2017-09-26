Кремль не считает удачными ряд положений украинского закона об образовании

В Избранное

Москва, 26 сентября. Ряд положений украинского закона об образовании вызывает озабоченность Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал закон, подписанный президентом Украины Петром Порошенко об образовании в стране. Он отметил, что многие положения этого документа вызывают «очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины». Представитель Кремля добавил, что ряд положений вызывает и озабоченность Кремля.

«Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными», — констатировал пресс-секретарь президента России.

Ранее сообщалось, что украинский закон об образовании ограничивает право обучаться на языках национальных меньшинств.