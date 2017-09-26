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Россия
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Политика
Кремль не считает удачными ряд положений украинского закона об образовании
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    Кремль не считает удачными ряд положений украинского закона об образовании

    14:46  26 Сентября 2017
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    Кремль не считает удачными ряд положений украинского закона об образовании

    Москва, 26 сентября. Ряд положений украинского закона об образовании вызывает озабоченность Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал закон, подписанный президентом Украины Петром Порошенко об образовании в стране. Он отметил, что многие положения этого документа вызывают «очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины». Представитель Кремля добавил, что ряд положений вызывает и озабоченность Кремля.

    «Мы не считаем ряд положений этого закона современными и удачными», — констатировал пресс-секретарь президента России.

    Кремль не считает удачными ряд положений украинского закона об образовании

    Ранее сообщалось, что украинский закон об образовании ограничивает право обучаться на языках национальных меньшинств. 

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #украина #песков #кремль #образование #закон
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