«Хезболла» атакована ВВС Израиля в провинции Кунейтра
Кунейтра, 26 сентября. Военная авиация Израиля нанесла удар по позициям движения «Хезболла» в провинции Кунейтра.
Местные источники в Сирии сообщают, что израильские военные самолеты атаковали позиции ливанского движения «Хезболла» в сирийской провинции Кунейтра.
Источник отмечает, что ракетно-бомбовый удар был нанесен в районе дислокации базы 90-й бригады Сирийский арабской армии. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что израильский беспилотник нанес ракетный удар по оружейному складу «Хезболлы», расположенному около аэродрома под Дамаском. Дрон был уничтожен сирийскими силами ПВО.
عاجل | مصادر موالية للنظام: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على اللواء 90 في محيط مدينة القنيطرة— HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) September 26, 2017