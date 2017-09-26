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«Хезболла» атакована ВВС Израиля в провинции Кунейтра
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    «Хезболла» атакована ВВС Израиля в провинции Кунейтра

    14:02  26 Сентября 2017  /обновлено: 14:08  26 Сентября 2017
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    «Хезболла» атакована ВВС Израиля в провинции Кунейтра

    Кунейтра, 26 сентября. Военная авиация Израиля нанесла удар по позициям движения «Хезболла» в провинции Кунейтра.

    Местные источники в Сирии сообщают, что израильские военные самолеты атаковали позиции ливанского движения «Хезболла» в сирийской провинции Кунейтра.

    Источник отмечает, что ракетно-бомбовый удар был нанесен в районе дислокации базы 90-й бригады Сирийский арабской армии. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

    Ранее сообщалось, что израильский беспилотник нанес ракетный удар по оружейному складу «Хезболлы», расположенному около аэродрома под Дамаском. Дрон был уничтожен сирийскими силами ПВО.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хезболла #кунейтра #ввс израиля
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