«Хезболла» атакована ВВС Израиля в провинции Кунейтра

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Кунейтра, 26 сентября. Военная авиация Израиля нанесла удар по позициям движения «Хезболла» в провинции Кунейтра.

Местные источники в Сирии сообщают, что израильские военные самолеты атаковали позиции ливанского движения «Хезболла» в сирийской провинции Кунейтра.

Источник отмечает, что ракетно-бомбовый удар был нанесен в районе дислокации базы 90-й бригады Сирийский арабской армии. Данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что израильский беспилотник нанес ракетный удар по оружейному складу «Хезболлы», расположенному около аэродрома под Дамаском. Дрон был уничтожен сирийскими силами ПВО.