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Песков назвал «крайне нежелательными» полеты самолетов США вблизи КНДР
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    Песков назвал «крайне нежелательными» полеты самолетов США вблизи КНДР

    15:12  26 Сентября 2017
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    Песков назвал «крайне нежелательными» полеты самолетов США вблизи КНДР

    Москва, 26 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал полеты американских самолетов-бомбардировщиков вблизи КНДР, отметив, что подобные действия способны привести к росту напряженности на Корейском полуострове. 

    Самолеты ВВС США 23 августа совершили демонстрационные полеты вблизи Северной Кореи. Как говорится в релизе Пентагона, речь идет о северной части демилитаризированной зоны. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подобные действия способны привести к эскалации кризиса. Спикер Кремля отметил их негативность, поскольку данные шаги отдаляют вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове и чреваты последствиями.

    «Мы считаем, что действия, которые способны привести к дальнейшему росту напряженности, крайне нежелательны, они не приближают нас к урегулированию проблемы Северной Кореи», — сказал Песков. 

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #сша #кндр #песков
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