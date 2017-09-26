Песков назвал «крайне нежелательными» полеты самолетов США вблизи КНДР

В Избранное

Москва, 26 сентября. Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал полеты американских самолетов-бомбардировщиков вблизи КНДР, отметив, что подобные действия способны привести к росту напряженности на Корейском полуострове.

Самолеты ВВС США 23 августа совершили демонстрационные полеты вблизи Северной Кореи. Как говорится в релизе Пентагона, речь идет о северной части демилитаризированной зоны. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, подобные действия способны привести к эскалации кризиса. Спикер Кремля отметил их негативность, поскольку данные шаги отдаляют вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове и чреваты последствиями.