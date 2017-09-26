«Цель — не допустить мира»: Азаров о том, почему Порошенко против российских миротворцев в Донбассе

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, почему действующий глава государства Петр Порошенко всячески препятствует участию российских военных в миротворческой миссии в Донбассе. По словам главы соседнего государства, Россия является «агрессором», с которым «не ведутся дискуссии». Также он обвинил Россию в нарушении минских соглашений. Однако Азаров считает, что мотивы у Порошенко несколько иные.

«Совершенно понятно, что Порошенко сделает все возможное, чтобы сорвать миротворческую миссию, его цель — не допустить мира. Это единственный способ удержаться у власти. Его совершенно не волнуют страдания украинского народа, и единственный мотив, который им движет — жажда власти и увеличения собственных доходов», — заключил Николай Азаров.

По его мнению, конструктивный диалог между заинтересованными сторонами возможен. В частности, чтобы был реализован российский сценарий операции, необходимы переговоры Москвы и Вашингтона. Азаров полагает, что если власти США трезво оценят происходящее на Украине, то стороны могут прийти к взаимовыгодному соглашению.

«Если американцы признают реальность, то достичь соглашения можно», — заключил Азаров.

В начале сентября президент России Владимир Путин поручил главе МИД Сергею Лаврову внести резолюцию в Совбез ООН о размещении миротворцев в Донбассе. Глава государства напомнил, что он всегда приветствовал участие третьих, мирных, сил в конфликте на юго-востоке Украины. По мнению национального лидера, присутствие «голубых касок» поможет снять напряжение и обеспечит безопасность сотрудников ОБСЕ. Согласно позиции Москвы, вооруженные силы должны находиться исключительно в зоне разграничения сил.

Более того, Владимир Путин показал себя истинным дипломатом и в телефонном разговоре с верховным канцлером Германии Ангелой Меркель 11 сентября сказал, что Россия готова дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН.

Власти США же намерены разместить миротворцев вообще по всей зоне конфликта, в том числе и на границе Украины и Россией. Они объясняют это желание благими намерениями.

«Мы считаем это возможным способом защиты украинских граждан, вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности. Мы считаем это потенциальным путем к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Наличие миротворческого контингента, про мнению Науэрт, необходимо, «чтобы избежать углубления и институционализации раскола внутри Украины».

Официальный Киев в апреле 2014 года начал военную операцию самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.