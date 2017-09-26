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Весь мир
Власти Курдистана попросили население не стрелять в воздух после референдума
Весь мир
Власти Курдистана попросили население не стрелять в воздух после референдума
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    Власти Курдистана попросили население не стрелять в воздух после референдума

    13:31  26 Сентября 2017
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    Власти Курдистана попросили население не стрелять в воздух после референдума

    Эрбиль, 26 сентября. Командование антитеррористических сил Иракского Курдистана обратилось к населению с просьбой воздержаться от стрельбы после референдума о независимости.

    Командование отметило, что референдум о независимости Курдистана является знаковым событием, однако населению региона следует вести себя цивилизованно и воздержаться от стрельбы в воздух для того, чтобы не дать возможности противникам плебисцита воспользоваться этим поводом.

    «Мы просим население воздержаться от стрельбы в воздух, проявляя радость по поводу окончания референдума о независимости», — подчеркнули в командовании.

    Референдум прошел в провинциях Эрбиль, Дохук, Сулеймания, Киркук, а также в Найнаве и Дияле. За отделение Курдистана от Ирака проголосовало более 93 процентов населения.

    Власти Курдистана попросили население не стрелять в воздух после референдума

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    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #стрельба #референдум
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