Песков назвал тему рабочей встречи Путина

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Москва, 26 сентября. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник ряд рабочих встреч. Одна из них будет посвящена региональной проблематике. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня в череде разных рабочих встреч будет и встреча, посвященная региональной проблематике, о чем мы вас скоро проинформируем», — рассказал он журналистам.

Накануне российский лидер провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.