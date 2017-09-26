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Сенаторы пожаловались на плохое и дорогое питание в столовых Совфеда
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    Сенаторы пожаловались на плохое и дорогое питание в столовых Совфеда

    13:29  26 Сентября 2017
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    Сенаторы пожаловались на плохое и дорогое питание в столовых Совфеда

    Москва, 26 сентября. Сенатор Светлана Горячева возмущена ценами и качеством питания в столовых Совфеда, на заседание комитета по регламенту и организации парламентской деятельности будут приглашены руководители предприятия общепита.

    В Софеде призвали оценить качество питания в столовых, поскольку закупленные полуфабрикаты «по сверхвысоким ценам продают». Такое мнение выразила сенатор Светлана Горячева. Она подчеркнула, что за последние несколько месяцев к ней поступило многочисленное количество жалоб со стороны парламентариев. Горячева предложила контролировать качество продуктов питания – от момента закупки до приготовления.

    «Кабинет и площади это хорошо, но все же надо, чтобы качество питания было соответствующим», — подчеркнула Горячева.

    Сенатора поддержал заместитель комитета Владимир Полетаев, который считает важным обслуживание аппарата и членов Совфеда.

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #совфед
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