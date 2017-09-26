Песков раскрыл детали телефонного разговора Путина с Эрдоганом и Роухани

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Москва, 26 сентября. Во время телефонных разговоров президента России Владимира Путина с его иранским и турецким коллегами Хасаном Роухани и Тайипом Эрдоганом обсуждалась тема референдума о независимости в Иракском Курдистане. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не раскрыв детали переговоров.

Так, отвечая на просьбу подтвердить, обсуждалась ли тема референдума в Иракском Курдистане лидерами трех государств, представитель Кремля подтвердил, что тема действительно затрагивалась в ходе телефонных разговоров.

Говоря о позиции России по данному вопросу, Песков подчеркнул, что сохранение политической и территориальной целостности государств чрезвычайно важно для поддержания безопасности и стабильности в регионе и урегулирования тех критических проблем, которыми этот регион изобилует.

Напомним, ранее Эрдоган объяснил, что ждет Иракский Курдистан в случае признания его независимости.