Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата трех человек

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Ставрополь, 26 сентября. Житель Шпаковского района подозревается в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Инцидент произошел 23 сентября.

По версии следствия, 61-летний мужчина поругался с 43-летним, 19-летним и 16-летним незнакомыми ранее мужчинами из-за малозначительного повода. По предварительным данным, хозяин дома попросил подождать незваных гостей у двери, а затем ввернулся на улицу с автоматом в руке и устроил стрельбу.

В результате 43-летний мужчина скончался на месте, 16-летний подросток умер от полученных ран в больнице, оставшийся в живых 19-летний пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщает «Свободная пресса».

По данному факту возбуждено уголовное дело.