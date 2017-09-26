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Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата трех человек
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    Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата трех человек

    13:23  26 Сентября 2017
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    Ставропольский пенсионер расстрелял из автомата трех человек

    Ставрополь, 26 сентября. Житель Шпаковского района подозревается в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

    Инцидент произошел 23 сентября.

    По версии следствия, 61-летний мужчина поругался с 43-летним, 19-летним и 16-летним незнакомыми ранее мужчинами из-за малозначительного повода. По предварительным данным,  хозяин дома попросил подождать незваных гостей у двери, а затем ввернулся на улицу с автоматом в руке и устроил стрельбу.

    В результате 43-летний мужчина скончался на месте, 16-летний подросток умер от полученных ран в больнице, оставшийся в живых 19-летний пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением, сообщает «Свободная пресса».

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

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    Автор: Дима Оленин
    #пенсионер #автомат
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