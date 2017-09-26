Ученые вернули сознание человеку, пролежавшему 15 лет в коме

В Избранное

Париж, 26 сентября. Французские ученые смогли восстановить работу мозга человеку, который 15 лет провел в коме после тяжелой черепно‐мозговой травмы, полученной в ДТП, сообщили специалисты Института когнитивных наук в Лионе.

Ранее считалось, что после года в коме восстановить работу мозга практически невозможно. Однако французским ученым это практически удалось: при помощи стимуляции блуждающего нерва они сумели восстановить сознание человека.

Эксперты вживили в брюшную полость пострадавшего электрический стимулятор. Он посылал сигналы нервной системе пациента. В результате удалось зафиксировать ответную реакцию.