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Украина
Активист Евромайдана разочаровался в госперевороте и назвал себя «болваном»
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    Активист Евромайдана разочаровался в госперевороте и назвал себя «болваном»

    13:34  26 Сентября 2017
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    Активист Евромайдана разочаровался в госперевороте и назвал себя «болваном»

    Киев, 26 сентября. Известный сторонник госпереворота на Украине, журналист, основатель интернет-издания «ГОРДОН»  Дмитрий Гордон заявил, что разочаровался в «майданах». Новая киевская власть, по его словам, ничем не лучше предыдущей, а он, как «болван» рисковал всем, ради жизни в цивилизованном государстве, но этого не произошло: «украинцев снова обманули».

    «У нас люди выходят, и я такой тоже, выходил оба раза, иногда себя болваном называю, честно», — признался Гордон в эфире телеканала «NewsOne».

    По словам журналиста, всего, чего добился он и другие участники майдана  — это стало лишь перераспределение средств между властными верхушками. Гордон заметил, что это похоже, на «какое-то поразительное сито», когда сколько бы ты не просеивал, а «негодяи всегда сверху».

    «Если будет еще один майдан, опять найдутся мерзавцы, которые сверху окажутся. Но нет, на майдан больше не пойду», — резюмировал он.

    Ранее Гордон уже заявлял, что ему стыдно за то, что происходит на Украине на протяжении трех лет после госпереворота.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #украина #майдан #гордон #госпереворот
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