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Россия
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Политика
Песков ответил на претензии США к России из-за договора об открытом небе
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    Песков ответил на претензии США к России из-за договора об открытом небе

    14:56  26 Сентября 2017
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    Песков ответил на претензии США к России из-за договора об открытом небе

    Москва, 26 сентября. Кремль призывает США к четкому соблюдению положений договора об открытом небе, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что любые претензии США к России должны выдвигаться в строгом соответствии с положениями данного договора.

    «Здесь вряд ли есть место для интерпретаций. Нужно четко следовать положениям договора об открытом небе. Любые претензии должны, скажем так, выдвигаться в строгом соответствии с этим договором, потому что у каждой из сторон есть обязательства в соответствии с упомянутым документом», — объявил Песков.

    Напомним, ранее СМИ в США сообщили о намерении Вашингтона ограничить полеты российских самолетов над США в рамках договора об открытом небе в качестве ответа на «запрет Кремля на пролет над Калининградом» — якобы для американских самолетов был введен лимит полета над Калининградской областью.

    Песков ответил на претензии США к России из-за договора об открытом небе

    Ранее в МИД РФ объявили, что не считают американские претензии обоснованными и не исключили ответных мер в случае ограничения российских полетов.

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    Автор: Валентин Меликов
    #песков
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