ФСБ рассказала правду о «установлении» организатора волны телефонного терроризма в России

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Москва, 26 сентября. Представители Федеральной службы безопасности России опровергли распространенные рядом СМИ сообщения об установлении ответственного за волну звонков с сообщениями о минировании в России.

«Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла, и она на совести тех изданий, которые её тиражируют», — заявили РИА Новости в центре общественных связей ФСБ.

Напомним, ранее агентство Ura.ru наряду с другими российскими информационными агентствами сообщило о том, что якобы был установлен главный организатор волны телефонного терроризма в России. Им, якобы, оказался 28-летний житель Ставропольского края, который является сторонником «Исламского государства»2 (международная террористическая группировка запрещена в России) и даже, якобы, воевал в Сирии на стороне ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.