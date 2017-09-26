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Общество
ФСБ рассказала правду о «установлении» организатора волны телефонного терроризма в России
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    ФСБ рассказала правду о «установлении» организатора волны телефонного терроризма в России

    15:18  26 Сентября 2017
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    ФСБ рассказала правду о «установлении» организатора волны телефонного терроризма в России

    Москва, 26 сентября. Представители Федеральной службы безопасности России опровергли распространенные рядом СМИ сообщения об установлении ответственного за волну звонков с сообщениями о минировании в России. 

    «Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла, и она на совести тех изданий, которые её тиражируют», — заявили РИА Новости в центре общественных связей ФСБ.

    Напомним, ранее агентство Ura.ru наряду с другими российскими информационными агентствами сообщило о том, что якобы был установлен главный организатор волны телефонного терроризма в России. Им, якобы, оказался 28-летний житель Ставропольского края, который является сторонником «Исламского государства»2 (международная террористическая группировка запрещена в России) и даже, якобы, воевал в Сирии на стороне ИГ1.

    ФСБ рассказала правду о «установлении» организатора волны телефонного терроризма в России

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Валентин Меликов
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