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Дейр эз-Зор: пять группировок ССА объявили о своем объединении
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    Дейр эз-Зор: пять группировок ССА объявили о своем объединении

    13:11  26 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: пять группировок ССА объявили о своем объединении

    Дейр эз-Зор, 26 сентября. «Свободная сирийская армия» стремится усилить свое присутствие в провинции Дейр эз-Зор.

    Боевики оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» заявили об объединении пяти группировок в одно вооруженное формирование на территории провинции Дейр эз-Зор. В данный момент в провинции активно действует Сирийская арабская армия, поддержку которой оказывают ВКС РФ.

    Крупные территории на северо-востоке Дейр эз-Зора контролируют боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), в этих же районах продвигаются курды из альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) которые стремятся при помощи спецназа США захватить нефтяные и газовые месторождения провинции.

    Эксперты считают, что проамериканские «умеренные» боевики «Свободной сирийской армии» в Дейр эз-Зоре могут оказать поддержку курдскому ополчению.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дейр эз-зор #сса #боевик
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