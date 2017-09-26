Дейр эз-Зор: пять группировок ССА объявили о своем объединении

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Дейр эз-Зор, 26 сентября. «Свободная сирийская армия» стремится усилить свое присутствие в провинции Дейр эз-Зор.

Боевики оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» заявили об объединении пяти группировок в одно вооруженное формирование на территории провинции Дейр эз-Зор. В данный момент в провинции активно действует Сирийская арабская армия, поддержку которой оказывают ВКС РФ.

Крупные территории на северо-востоке Дейр эз-Зора контролируют боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), в этих же районах продвигаются курды из альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) которые стремятся при помощи спецназа США захватить нефтяные и газовые месторождения провинции.

Эксперты считают, что проамериканские «умеренные» боевики «Свободной сирийской армии» в Дейр эз-Зоре могут оказать поддержку курдскому ополчению.

1 Организация запрещена на территории РФ.