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Украина
Депутат: Потеряв в Донбассе тела жертв Boeing, следователи проявили халатность
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    Депутат: Потеряв в Донбассе тела жертв Boeing, следователи проявили халатность

    16:24  26 Сентября 2017
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    Место крушения воздушного судна

    Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова направила главе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионе Фрейзер официальное письмо, в котором попросила о содействии в передаче международному следствию останков жертв крушения Boeing. Вся эта ситуация говорит о предвзятости и халатном отношении голландских специалистов к предмету расследования, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин.

    «Аппарат уполномоченного по правам человека в ДНР сообщает, что на территории Донецкой народной республики находятся фрагменты человеческих останков, предположительно принадлежащие пассажирам или членам экипажа самолета рейса МН-17 малайзийского Boeing, потерпевшего крушение 17 июля 2014 года. С целью повышения качества расследования обстоятельств крушения, а также принимая во внимание нравственные аспекты, связанные с возвращением останков погибших пассажиров и членов экипажа, найденных на месте трагедии, обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в работе Совместной следственной группы в вопросе обеспечения забора останков жертв крушения и обломков самолета», — значится в тексте письма.

    Морозова также подчеркнула, что на этой неделе ожидается визит Фрейзер в Донбасс, во время которого будет более детально обсуждаться вопрос участия ООН в процедуре передачи останков.

    Юрий Швыткин

    «Вся эта ситуация еще раз подтверждает предвзятость и необъективность в проведении расследования крушения самолета. Западная сторона заранее определила виновных, хотя, как мы видим, не все улики были собраны. И прежде чем обвинять ополченцев, сотрудникам следственных органов стоило бы изучить все имеющиеся фрагменты тел пассажиров, остатки фюзеляжа, место происшествия. Кроме того, они должны были прорабатывать сразу несколько версий, но что мы видим? Виновными изначально были выставлены ополченцы, которые якобы могли произвести пуск ракеты», — поясняет ситуацию депутат.

    При этом собеседник ФАН подчеркнул, что оставив на территории Донбасса фрагменты тел жертв крушения, Нидерланды продемонстрировали халатное отношение к настолько серьезному вопросу.

    «Потеряв в Донбассе тела жертв Boeing, следователи проявили халатность. Можно также говорить об их незаинтересованности в проведении объективного расследования. Вообще, фрагменты тел стоило бы изъять с самого начала и передать родственникам. А нежелание проводить объективное расследование, стремление имитировать деятельность, реально при этом не изучив вопрос, говорит только о том, что Запад до сих пор пытается выставить Россию виновной в трагедии», — продолжает Швыткин.

    Депутат: потеряв в Донбассе тела жертв «Боинга», следователи проявили халатность

    Швыткин уверен, что российской стороне следует воздержаться от словесных перепалок и споров по указанной теме. Позиция Москвы должна оставаться неизменной. 

    Напомним, 20 сентября пять стран-участниц группы по расследованию крушения малайзийского Boeing, сбитого над Донецкой областью в июле 2014 года, намерены добиваться «уголовного преследования лиц, обвиняемых в обстреле самолета рейса МН17». 20 сентября подписи под соответствующим меморандумом поставили министры иностранных дел Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов.

    2 мая 2015 года российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» опубликовал аналитический доклад о крушении самолета MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Тогда, по результатам расследования, представители концерна сделали вывод, что малайзийский Boeing летом 2014 года сбила, судя по траектории, ракета зенитного комплекса «Бук-М1» с территории, подконтрольной на момент трагедии киевским военным.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #киев #украина #самолет #москва #крушение #boeing #нидерланды #росия #боинг
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