Савченко пострадала в ДТП и обратилась к Гройсману: Вы на Марсе дороги ремонтируете?

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Николаев, 26 сентября. Бывшая украинская летчица, а ныне депутат Верховной рады Надежда Савченко попала в дорожно-транспортное происшествие на трассе «Н-14» Кировоград — Николаев и обрушилась с критикой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом она написала в Facebook.

По словам Савченко, данная трасса является основной связующей дорогой регионального значения между Кировоградской и Николаевской областями. Депутат отметила, что фуры по этой трассе идут с большим перегрузом, поэтому качество дорог, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

«За полотном дороги уже давно никто не ухаживает, что является преступным упущением «Укравтодора» и украинского правительства. Дорога находится в ужасном состоянии, из-за чего происходит много аварий с опрокидыванием машин», — сокрушается Савченко.

Так, во вторник утром депутат Рады вместе с сестрой и помощницей на этой трассе попали в ДТП, въехав в огромную яму «глубиной до капота легкового автомобиля».

По словам Савченко, ее помощница получила от удара травму головы с глубоким рассечением, а сама Савченко — ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Она подчеркнула, что не спасли даже ремни безопасности.