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Украина
Савченко пострадала в ДТП и обратилась к Гройсману: Вы на Марсе дороги ремонтируете?
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    Савченко пострадала в ДТП и обратилась к Гройсману: Вы на Марсе дороги ремонтируете?

    13:23  26 Сентября 2017
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    Савченко пострадала в ДТП и обратилась к Гройсману: Вы на Марсе дороги ремонтируете?

    Николаев, 26 сентября. Бывшая украинская летчица, а ныне депутат Верховной рады Надежда Савченко попала в дорожно-транспортное происшествие на трассе «Н-14» Кировоград — Николаев и обрушилась с критикой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Об этом она написала в Facebook.

    По словам Савченко, данная трасса является основной связующей дорогой регионального значения между Кировоградской и Николаевской областями. Депутат отметила, что фуры по этой трассе идут с большим перегрузом, поэтому качество дорог, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

    Савченко пострадала в ДТП и обратилась к Гройсману: Вы на Марсе дороги ремонтируете?

    «За полотном дороги уже давно никто не ухаживает, что является преступным упущением «Укравтодора» и украинского правительства. Дорога находится в ужасном состоянии, из-за чего происходит много аварий с опрокидыванием машин», — сокрушается Савченко.

    Так, во вторник утром депутат Рады вместе с сестрой и помощницей на этой трассе попали в ДТП, въехав в огромную яму «глубиной до капота легкового автомобиля».

    Савченко пострадала в ДТП и обратилась к Гройсману: Вы на Марсе дороги ремонтируете?

    По словам Савченко, ее помощница получила от удара травму головы с глубоким рассечением, а сама Савченко — ушиб грудной клетки и шейного позвонка. Она подчеркнула, что не спасли даже ремни безопасности. 

    Ввиду этого бывшая военная летчица обратилась к премьер-министру Гройсману: «Где те дороги, которые вы ремонтируете, что показывают по телевизору? На Марсе?». 

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    Автор: Дана Балан
    #савченко #гройсман #дорога
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