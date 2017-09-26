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Россия
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Политика
МИД Венгрии посоветовал Украине забыть о европейском будущем
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    МИД Венгрии посоветовал Украине забыть о европейском будущем

    13:57  26 Сентября 2017
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    МИД Венгрии посоветовал Украине забыть о Европе

    Киев, 26 сентября. Венгрия будет блокировать в Евросоюзе любые инициативы, выгодные властям Украины в процессе евроинтеграции. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине в международных организациях, особенно в ЕС. Мы можем гарантировать, что это больно ударит по будущему Украины», — сказал он.

    МИД Венгрии посоветовал Украине забыть о европейском будущем

    Министр также назвал «постыдным и позорным» подписание президентом Украины Петром Порошенко закона «Об образовании», который ограничивает изучение языка нацменьшинств.​ По мнению Сийярто, это решение Киева является далеким от Европы и представляет собой шаг в обратном направлении. Глава ведомства резюмировал, что с этого момента Украина «может практически забыть» о Европе.

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    Автор: Борис Любимов
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