Назад к холодной войне: чем обернется запрет наблюдательных полетов над территорией США

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Вашингтон намерен ограничить полеты российской военной авиации над территорией США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что запрет РФ совершать наблюдательные полеты над территорией США вернет мир во времена холодной войны.

Напомним, что сейчас российские самолеты имеют право осуществлять разведывательные полеты над территорией США в соответствии с так называемым договором об открытом небе. Договор об открытом небе — международное соглашение, подписанное в последние годы холодной войны. Оно призвано сделать отношения России и стран НАТО более доверительными.

Как сообщает издание Газета.ru, сейчас Пентагон планирует ограничить возможность российских самолетов летать над Аляской и Гавайями. Там этот готовящийся запрет мотивируют тем, что Россия запретила американской и натовской авиации углубляться более чем на 500 километров вглубь Калининградской области, что не позволяет покрыть всю территорию анклава в один перелет.

Алексей Леонков, военный аналитик, один из руководителей журнала «Арсенал Отечества», указывает, что договор об открытом небе — уже не первое международное соглашение, важное для сохранения глобального мирового порядка, которым Вашингтон решил пренебречь в последние годы.

«Договор об открытом небе был заключен для того, чтобы способствовать разрядке отношений, которые сложились во время холодной войны. Он позволял и позволяет странам-подписантам контролировать прилегающие к их границам территории, чтобы исключить возможность скрытой подготовке к войне. Когда российский самолет пролетает над территорией США или американский над территорией РФ, они делают это, чтобы зафиксировать, что войска другой стороны все еще не развернуты, не выстроены в боевые порядки и не готовятся напасть», — прежде всего, отмечает эксперт.

Возможность осуществлять такие полеты действительно способствовала международной разрядке, продолжает Леонков. «В свою очередь, то, что делают сейчас американцы, наоборот способствует росту международного напряжения. Запретив наблюдательные полеты РФ, США де-факто выйдут из договора об открытом небе», — подчеркнул военный эксперт.

«Еще раньше США заявили о своем намерении выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСНД). Делается это под надуманными предлогами. Теперь США запрещают наблюдательные полеты российских самолетов над своей территорией под еще одним надуманным предлогом: мы якобы не позволяем им летать над нашей территорией в Калининграде. Это не так. Между тем никаких официальных заявлений с нашей стороны о таком запрете не было. Маршруты полетов, время и тип самолетов, согласованных договором об открытом небе, давно известны», — поясняет Алексей Леонков.

Действия Вашингтона еще раз показывают, что американское военно-политическое руководство взяло тренд на демонтаж международной системы безопасности, сложившейся в годы после окончания холодной войны.