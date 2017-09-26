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Глава Минздрава России заявила о поэтапном повышении акцизов на табак
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    Глава Минздрава России заявила о поэтапном повышении акцизов на табак

    13:11  26 Сентября 2017
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    Глава Минздрава России заявила о поэтапном повышении акцизов на табак

    Ереван, 26 сентября. Глава Минздрава России Вероника Скворцова, будучи с рабочей поездкой в Ереване, заявила, что Россия планирует поэтапное повышение акцизов на табак.

    В Ереване проходит армяно-российской форум по здравоохранению, в ходе которого глава Минздрава России Вероника Скворцова сделала заявление о повышение цен на табачный акциз.

    «Россия ежегодно повышает акцизы на табачные изделия и планирует дальнейшее их поэтапное повышение», — сказала министр.

    Российское ведомство не планирует сбавлять темпы и подготовила проект осуществления государственной политики по противодействию курения на 2017-2022 годы. Скворцова добавила, что рассматривается вопрос о гармонизации цен на акцизы между странами ЕАЭС. Министр подчеркнула, что повышение цен является эффективным инструментом в борьбе с курением. Она добавила, что ведомство предлагает исключить верхний диапазон отклонения ставок акцизов.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #минздрав рф #табак
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