Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Россия
Бывший канцлер Германии Шредер может стать главой «Роснефти»
Украина
Остаться на плаву: эксперт рассказал, как главком ВМСУ пытается спасти флот Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Остаться на плаву: эксперт рассказал, как главком ВМСУ пытается спасти флот Украины

    13:53  26 Сентября 2017  /обновлено: 15:01  26 Сентября 2017
    325

    Остаться на плаву: эксперт рассказал, как главком ВМСУ пытается спасти флот Украины

    Военно-морским силам Украины необходимы противолодочные корабли для защиты от субмарин Российской Федерации, заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко. Это заявление больше похоже на попытку сохранить свой флот, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

    «Учитывая существующие вызовы и угрозы, прежде всего на поступление на вооружение Черноморского флота России шести новых подводных лодок, для защиты страны с морского направления нам очень нужны противолодочные корабли», — написал Воронченко на своей странице в социальной сети Facebook.

    Кроме того, представитель ВМС отметил, что корвету «Винница», который вот уже 40 лет находится в строю, необходим срочный ремонт и модернизация. По мнению Воронченко, наличие у украинского флота противолодочного корабля позволило бы «сдержать Россию».

    Игорь Воронченко

    «Все это звучит очень жалко, а само заявление больше похоже на попытку сохранить флот соседнего государства, на попытку остаться на плаву. Дело то в том, что в настоящее время ВМС Украины находится в таком упадке, что от него проще избавиться, чем строить новые корабли или модернизировать уже имеющиеся. Достаточно посмотреть на того же «Гетмана Сагайдачного», модернизация которого проводилась силами волонтеров и просто неравнодушных украинцев», — поясняет ситуацию эксперт.

    Действительно, в середине августа вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук сообщал, что из-за отсутствия государственной морской политики военный флот Украины может прекратить свое существование.

    «Кроме того, даже если бы у Киева появились противолодочные корабли, пусть даже американского производства, они бы не смогли что-либо противопоставить новейшим разработкам армии России. Так, с 2010 по 2016 годы Черноморский флот РФ получил шесть лодок проекта 636.3 «Варшавянка», но это уже не те подлодки, которые создавались в 70-х годах, это совершенно новые суда в старом корпусе», — заключил собеседник ФАН.

    ВМС Украины

    Напомним, в настоящее время украинские военно-морские силы насчитывают всего 11 кораблей. Это фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки», тральщик «Геническ», десантные корабли «Сватово» и «Кировоград», а также артиллерийский катер «Скадовск». Кроме того, в распоряжении Киева имеется «Винница» — единственный корабль, который был ему возвращен после воссоединения Крыма с Россией. Сейчас корвет стоит в Одессе и ждет ремонта. Команда за собственные средства покрасила его и залатала корпус.

    Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Improved Kilo) — тип многоцелевых дизельных подводных лодок. Является улучшенным вариантом экспортной подводной лодки проекта 877ЭКМ, разработки 1970 года.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #киев #украина #москва #корабль #вмф #вмсу #флот #винница #вмс #субмарина #гетман сагайдачный
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 102056

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29357

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42696

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22620

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8714
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        Украинские гастарбайтеры умеют только мыть и носить: утечка мозгов Украине не грозит

        14:51   26 Сентября 2017
        118
        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        Путин уволил Шанцева с поста главы Нижегородской области

        13:47   26 Сентября 2017
        410
        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        МИД РФ прокомментировал планы США ограничить полеты военной авиации

        12:07   26 Сентября 2017
        1754
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        951