Остаться на плаву: эксперт рассказал, как главком ВМСУ пытается спасти флот Украины

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Военно-морским силам Украины необходимы противолодочные корабли для защиты от субмарин Российской Федерации, заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко. Это заявление больше похоже на попытку сохранить свой флот, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

«Учитывая существующие вызовы и угрозы, прежде всего на поступление на вооружение Черноморского флота России шести новых подводных лодок, для защиты страны с морского направления нам очень нужны противолодочные корабли», — написал Воронченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, представитель ВМС отметил, что корвету «Винница», который вот уже 40 лет находится в строю, необходим срочный ремонт и модернизация. По мнению Воронченко, наличие у украинского флота противолодочного корабля позволило бы «сдержать Россию».

«Все это звучит очень жалко, а само заявление больше похоже на попытку сохранить флот соседнего государства, на попытку остаться на плаву. Дело то в том, что в настоящее время ВМС Украины находится в таком упадке, что от него проще избавиться, чем строить новые корабли или модернизировать уже имеющиеся. Достаточно посмотреть на того же «Гетмана Сагайдачного», модернизация которого проводилась силами волонтеров и просто неравнодушных украинцев», — поясняет ситуацию эксперт.

Действительно, в середине августа вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук сообщал, что из-за отсутствия государственной морской политики военный флот Украины может прекратить свое существование.

«Кроме того, даже если бы у Киева появились противолодочные корабли, пусть даже американского производства, они бы не смогли что-либо противопоставить новейшим разработкам армии России. Так, с 2010 по 2016 годы Черноморский флот РФ получил шесть лодок проекта 636.3 «Варшавянка», но это уже не те подлодки, которые создавались в 70-х годах, это совершенно новые суда в старом корпусе», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в настоящее время украинские военно-морские силы насчитывают всего 11 кораблей. Это фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки», тральщик «Геническ», десантные корабли «Сватово» и «Кировоград», а также артиллерийский катер «Скадовск». Кроме того, в распоряжении Киева имеется «Винница» — единственный корабль, который был ему возвращен после воссоединения Крыма с Россией. Сейчас корвет стоит в Одессе и ждет ремонта. Команда за собственные средства покрасила его и залатала корпус.

Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Improved Kilo) — тип многоцелевых дизельных подводных лодок. Является улучшенным вариантом экспортной подводной лодки проекта 877ЭКМ, разработки 1970 года.