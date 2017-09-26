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Экономика
Российские власти решили отказаться от регулирования криптовалют
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    Российские власти решили отказаться от регулирования криптовалют

    12:52  26 Сентября 2017
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    Российские власти решили отказаться от регулирования криптовалют

    Москва, 26 сентября. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что правительство Российской Федерации приняло решение не вводить регулирование криптовалют.

    По его словам, в настоящее время ведомство занимается легализацией блокчейна, как инструмента оформления данных.

    Моисеев отметил, что это необходимо для того, чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же законную силу, как информация, которая хранится в других формах.

    Российские власти решили отказаться от регулирования криптовалют

    Он уточнил, что данное решение было принято первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым в ходе заседания совета по финансовой стабильности. 

    Напомним, ранее стало известно, что Государственная дума России может подготовить закон о регулировании криптовалют этой осенью.

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    Автор: Дана Балан
    #экономика #минфин рф #биткоины #криптовалюта #блокчейн
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