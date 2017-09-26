Российские власти решили отказаться от регулирования криптовалют

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Москва, 26 сентября. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что правительство Российской Федерации приняло решение не вводить регулирование криптовалют.

По его словам, в настоящее время ведомство занимается легализацией блокчейна, как инструмента оформления данных.

Моисеев отметил, что это необходимо для того, чтобы информация, которая хранится в блокчейне, имела такую же законную силу, как информация, которая хранится в других формах.

Он уточнил, что данное решение было принято первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым в ходе заседания совета по финансовой стабильности.

Напомним, ранее стало известно, что Государственная дума России может подготовить закон о регулировании криптовалют этой осенью.