Путин по телефону поздравил Меркель с победой на выборах в Бундестаг

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Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону канцлера ФРГ Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на состоявшихся 24 сентября выборах в бундестаг. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин и Меркель также выразили готовность продолжать деловое, взаимовыгодное сотрудничество между Россией и ФРГ.

Напомним, по данным немецкого центризбиркома, консервативный альянс Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге). Второе место заняла Социал-демократическую партия Германии, зза нее проголосовали 20,5 процента граждан. Замыкает тройку «Альтернатива для Германии», эта партия будет представлена в парламенте впервые.