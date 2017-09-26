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Политика
Путин по телефону поздравил Меркель с победой на выборах в Бундестаг
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    Путин по телефону поздравил Меркель с победой на выборах в Бундестаг

    12:55  26 Сентября 2017  /обновлено: 13:11  26 Сентября 2017
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    Путин по телефону поздравил Меркель с победой на выборах в Бундестаг

    Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил по телефону канцлера ФРГ Ангелу Меркель с успехом блока ХДС/ХСС на состоявшихся 24 сентября выборах в бундестаг. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    В ходе разговора Путин и Меркель также выразили  готовность продолжать деловое, взаимовыгодное сотрудничество между Россией и ФРГ.

    Напомним, по данным немецкого центризбиркома, консервативный альянс Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге). Второе место заняла Социал-демократическую партия Германии, зза нее проголосовали 20,5 процента граждан. Замыкает тройку «Альтернатива для Германии», эта партия будет представлена в парламенте впервые.

     

     

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    Автор: Алексей Громов
    #выборы #путин #меркель #фрг #бундестаг
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