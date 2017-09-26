В Роскомнадзоре рассказали, почему Facebook может прекратить работу в России в 2018 году

В Избранное

Москва, 26 сентября. В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook может прекратить работу на территории России в будущем году. Об этом во вторник заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

По словам главы ведомства, Facebook в будущем году прекратит работу на территории России, если не выполнит российский закон о локализации персональной информации.

Жаров подчеркнул, что закон является обязательным для всех.

«В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или Facebook прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin», — сообщил он.

Как передавало агентство URA.RU, в начале сентября Роскомнадзор заявил о блокировке пяти крупных пиратских ресурсов.