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В Роскомнадзоре рассказали, почему Facebook может прекратить работу в России в 2018 году
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    В Роскомнадзоре рассказали, почему Facebook может прекратить работу в России в 2018 году

    13:05  26 Сентября 2017
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    В Роскомнадзоре рассказали, почему Facebook может прекратить работу в России в 2018 году

    Москва, 26 сентября. В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Facebook может прекратить работу на территории России в будущем году. Об этом во вторник заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

    По словам главы ведомства, Facebook в будущем году прекратит работу на территории России, если не выполнит российский закон о локализации персональной информации. 

    Жаров подчеркнул, что закон является обязательным для всех. 

    В Роскомнадзоре рассказали, почему Facebook может прекратить работу в России в 2018 году

    «В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или Facebook прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin», — сообщил он.

    Как передавало агентство URA.RU, в начале сентября Роскомнадзор заявил о блокировке пяти крупных пиратских ресурсов.

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    Автор: Дана Балан
    #facebook #роскомнадзор #социальные сети
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