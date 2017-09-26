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Весь мир
Власти Курдистана попросили население не стрелять в воздух после референдума
Весь мир
Эрдоган объяснил, что ждет Иракский Курдистан в случае признания его независимости
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    Эрдоган объяснил, что ждет Иракский Курдистан в случае признания его независимости

    13:19  26 Сентября 2017
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    Эрдоган объяснил, что ждет Иракский Курдистан в случае признания его независимости

    Анкара, 26 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил перекрыть трубопровод, по которому нефть транспортируется из Иракского Курдистана. Данные меры связаны с проведением референдума о независимости.

    По словам турецкого лидера, поддержавший референдум Израиль не сможет оказать Иракскому Курдистану помощь в случае экономической блокады со стороны соседних стран.

    «Косово признали десятки стран, а до сих пор оно не смогло стать государством. Что даст признание Израиля?», — сказал Эрдоган, выступая перед преподавателями высших учебных заведений в Анкаре.

    Как отметил турецкий президент, как только Анкара перекроет нефтяной вентиль и применит санкции — наступит конец. 

    «Как Израиль будет им что-то поставлять? Пожалуйста, пусть попробует», — добавил Эрдоган.

    Напомним, ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара рассматривает возможность введения санкций против Иракского Курдистана, где сейчас проходит референдум о независимости автономии.

    Эрдоган объяснил, что ждет Иракский Курдистан в случае признания его независимости

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    Автор: Тимур Румянцев
    #турция #эрдоган #курдистан
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