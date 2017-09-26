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Весь мир
Власти Курдистана попросили население не стрелять в воздух после референдума
Политика
Депутат ЕС заявил об отсутствии нарушений на референдуме в Иракском Курдистане
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    Депутат ЕС заявил об отсутствии нарушений на референдуме в Иракском Курдистане

    12:43  26 Сентября 2017
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    Депутат ЕС заявил об отсутствии нарушений на референдуме в Иракском Курдистане

    Эрбиль, 26 сентября. Депутат Европарламента от Австрии Франц Обермайер заявил, что референдум о независимости Иракского Курдистана был организован на высоком уровне, нарушений не зафиксировано. 

    Европарламентарий Франц Обермайер присутствовал на голосовании о независимости Иракского Курдистана в качестве наблюдателя. Референдум прошел 25 сентября, итоги голосования озвучат 28 сентября. 

    «Мы посетили многие участки и везде могли заметить, что он прошёл без нарушений. Люди голосовали мирно, свободно и без принуждения», — прокомментировал Обермайер

    Он отметил, что местные жители приняли решение, в этом и заключается принцип демократии — самостоятельно определять будущее региона. Официальный Ирак объявил референдум нелегитимным, против голосования выступил ряд региональных государств, а также США и ООН. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом отметил необходимость сохранения территориальной целостности Ирака. 

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #иракский курдистан #референдум о независимости
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