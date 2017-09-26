Депутат ЕС заявил об отсутствии нарушений на референдуме в Иракском Курдистане

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Эрбиль, 26 сентября. Депутат Европарламента от Австрии Франц Обермайер заявил, что референдум о независимости Иракского Курдистана был организован на высоком уровне, нарушений не зафиксировано.

Европарламентарий Франц Обермайер присутствовал на голосовании о независимости Иракского Курдистана в качестве наблюдателя. Референдум прошел 25 сентября, итоги голосования озвучат 28 сентября.

«Мы посетили многие участки и везде могли заметить, что он прошёл без нарушений. Люди голосовали мирно, свободно и без принуждения», — прокомментировал Обермайер

Он отметил, что местные жители приняли решение, в этом и заключается принцип демократии — самостоятельно определять будущее региона. Официальный Ирак объявил референдум нелегитимным, против голосования выступил ряд региональных государств, а также США и ООН. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Эрдоганом отметил необходимость сохранения территориальной целостности Ирака.