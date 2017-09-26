Поездки через Украину опасны: эксперт о запуске РЖД новых маршрутов

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РЖД собираются запустить пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа. Первый этап будет включать поезда, которые не имели промежуточные остановки на старой линии. Об этом заявил директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В обход

Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию начали строить на участке Журавка — Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. В августе были завершены строительные работы, движение планировалось запустить осенью.

«Запуск будет происходить в несколько этапов: первый этап, сейчас уже разрабатывается график без изменения времени, сначала там будут запущены поезда, которые не имеют промежуточных остановок», — заявил Дмитрий Пегов во вторник.

Ранее президент РЖД Олег Белозеров в сентябре этого года сообщили представителям средств массовой информации, что компания собирается запустить движение в ближайшие полтора месяца. В начале поедут грузовые поезда, потом пассажирские. О старте грузового движения РЖД сообщили 20 сентября.

Украинский кризис

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что уже давно на пути из Москвы в Сочи использовалось два пути. Первый пролегал через Украину, и он короче, второй путь длиннее, через Воронеж.

«Первый путь позволяет сэкономить время. Для перевозок на небольшие расстояния по югу России этот путь вообще безальтернативный. Я ездил по этому пути еще много лет назад и всегда удивлялся. Вот едешь из Москвы в Сочи, а тебя четыре раза таможня и пограничники проверяют (два раза российские и два раза украинские). Многие наши люди путешествуют «на авось». Кто паспорт не поменял в 20 лет, кто вместо оригинала взял копию свидетельства о рождении на ребенка. Но за небольшую плату, которая всегда зависела от платежеспособности пассажира, пограничники были готовы закрыть глаза на такое «нарушение», — добавил Андрей Иванов.

По словам эксперта, после ухудшения отношений с Украиной вопрос о пересечении границы встал очень остро. Теперь наших граждан уже могут просто не пустить в «незалежную» или даже арестовать на ее территории. Он подчеркнул, что поездки через Украину опасны.