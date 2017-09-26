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Поездки через Украину опасны: эксперт о запуске РЖД новых маршрутов
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    Поездки через Украину опасны: эксперт о запуске РЖД новых маршрутов

    12:31  26 Сентября 2017
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    Поездки через Украина — опасны: эксперт о запуске РЖД новых маршрутов

    РЖД собираются запустить пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины в два этапа. Первый этап будет включать поезда, которые не имели промежуточные остановки на старой линии. Об этом заявил директор ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    В обход

    Двухпутную электрифицированную железнодорожную линию начали строить на участке Журавка — Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. В августе были завершены строительные работы, движение планировалось запустить осенью.

    «Запуск будет происходить в несколько этапов: первый этап, сейчас уже разрабатывается график без изменения времени, сначала там будут запущены поезда, которые не имеют промежуточных остановок», — заявил Дмитрий Пегов во вторник.

    Поездки через Украина — опасны: эксперт о запуске РЖД новых маршрутов

    Ранее президент РЖД Олег Белозеров в сентябре этого года сообщили представителям средств массовой информации, что компания собирается запустить движение в ближайшие полтора месяца. В начале поедут грузовые поезда, потом пассажирские. О старте грузового движения РЖД сообщили 20 сентября.

    Украинский кризис

    Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что уже давно на пути из Москвы в Сочи использовалось два пути. Первый пролегал через Украину, и он короче, второй путь длиннее, через Воронеж.

    «Первый путь позволяет сэкономить время. Для перевозок на небольшие расстояния по югу России этот путь вообще безальтернативный. Я ездил по этому пути еще много лет назад и всегда удивлялся. Вот едешь из Москвы в Сочи, а тебя четыре раза таможня и пограничники проверяют (два раза российские и два раза украинские). Многие наши люди путешествуют «на авось». Кто паспорт не поменял в 20 лет, кто вместо оригинала взял копию свидетельства о рождении на ребенка. Но за небольшую плату, которая всегда зависела от платежеспособности пассажира, пограничники были готовы закрыть глаза на такое «нарушение», — добавил Андрей Иванов.

    Поездки через Украина — опасны: эксперт о запуске РЖД новых маршрутов

    По словам эксперта, после ухудшения отношений с Украиной вопрос о пересечении границы встал очень остро. Теперь наших граждан уже могут просто не пустить в «незалежную» или даже арестовать на ее территории. Он подчеркнул, что поездки через Украину опасны.

    «Конечно, давно пора проложить дорогу исключительно по российской территории. И дело даже не во взаимоотношениях двух стран. Просто это дикость — четыре раза проверять документы у людей, которые не желают ни на какую Украину ехать. Как скажется строительство новой ветки на Украине? По большому счету — никак. Разве что украинские таможенники и пограничники лишатся некоей «кормушки», да и не смогут оказывать психологическое давление на наших пассажиров. На самом деле речь идет не только о том небольшом участке через Луганскую область, но о большом промежутке дороги через Харьков. Через Харьков ехать удобнее и быстрее, но для этого надо восстановить отношения с Украиной, отменить вообще всякий контроль на границе. Но до этого, как мы все понимаем, очень далеко», — резюмировал Андрей Иванов.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #украина #ржд
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