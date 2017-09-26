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Россия
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Политика
МИД РФ рассказал, к чему приведут поставки летального оружия США на Украину
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    МИД РФ рассказал, к чему приведут поставки летального оружия США на Украину

    13:47  26 Сентября 2017
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    МИД РФ рассказал, к чему приведут поставки летального оружия США на Украину

    Москва, 26 сентября. Министерство иностранных дел России заявило, что поставки летального оружия США на Украину могут серьезно обострить ситуацию в Донбассе. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

    «Такое решение будет однозначно попыткой подлить масла в огонь, как будто уровень противостояния и напряженности недостаточен», — заявил дипломат на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

    Он также подчеркнул, что американская политика может грозить серьезным обострением ситуации в Донбассе. В данный момент ситуация на Украине стабильная, нет никакой необходимости в подобных шагах, добавил Ульянов.

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    Автор: Дима Оленин
    #сша #украина #мид рф
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