МИД РФ рассказал, к чему приведут поставки летального оружия США на Украину

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Москва, 26 сентября. Министерство иностранных дел России заявило, что поставки летального оружия США на Украину могут серьезно обострить ситуацию в Донбассе. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

«Такое решение будет однозначно попыткой подлить масла в огонь, как будто уровень противостояния и напряженности недостаточен», — заявил дипломат на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он также подчеркнул, что американская политика может грозить серьезным обострением ситуации в Донбассе. В данный момент ситуация на Украине стабильная, нет никакой необходимости в подобных шагах, добавил Ульянов.