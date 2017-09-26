Минтранс расширил временное «окно» для монтажа второй арки Крымского моста

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Симферополь, 26 сентября. Временное «окно» для создания автодорожной арки возводящегося через Керченский пролив моста расширено до 5 ноября текущего года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства транспорта России.

Такое решение было принято из-за неблагоприятных метеоусловий в конце этого месяца и начале октября.

По данным пресс-службы, труднейшая и уникальная морская операция по монтажу арок Крымского моста зависит от огромного множества обстоятельств. Во-первых, речь идет о погодных условиях.

«При погрузке арки на плавательную систему скорость ветра не должна превышать 5 метров в секунду, при транспортировке — до 10 метров в секунду. Решение о начале морской операции будет приниматься по фактической погоде», — следует из сообщения пресс-службы.

Работа по установке железнодорожного арочного пролета общим весом более 6 тысяч тонн моста через Керченский пролив завершилась 29 августа.