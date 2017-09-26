Полиция застрелила медведя возле магазина на Сахалине

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Южно-Сахалинск, 26 сентября. В Сахалинской области бурый медведь гулял по улице города Макаров. Сотрудникам полиции пришлось убить хищного зверя.

Дикое животное вышло к одному из магазинов, сообщает Телеканал 360. Испуганные горожане вызвали полицию. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов решили прогнать хищника обратно в лес, но эти попытки результата не принесли.

Учитывая опасность, которую могло представлять животное для жизни и здоровья населения, полицейские приняли решение застрелить медведя. Пострадавших среди жителей Макарова нет.