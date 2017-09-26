Ирак и Турция привели войска в состояние повышенной боеготовности

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Анкара, 26 сентября. Войска Турции и Ирака на границе с Курдистаном приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Турецкий правительственный канал сообщает со ссылкой на военные источники, что власти Турции привели войска на границе с Ираком в состояние повышенной боеготовности, какие конкретные директивы имеют командиры подразделений, не сообщается.

В свою очередь правительственные силы Ирака находятся в полной боеготовности на границе с курдской автономией. Ранее сообщалось, что Иран начал масштабные военные учения в приграничных к Курдистану территориях.

Эксперты связывают эту активность с проведением референдума о независимости Иракского Курдистана, который состоялся в понедельник 25 сентября. Более 93 процентов населения проголосовало за отделение региона от Ирака.