Мощный взрыв прогремел на границе Грузии и России, есть жертвы

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Тбилиси, 26 сентября. На грузино-российской границе прогремел мощный взрыв. Как рассказали во вторник в МВД Грузии, в результате инцидента один человек погиб и двое пострадали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 124 статье УК Грузии — «нанесение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности», передает РИА Новости.

Грузинские СМИ сообщают, что воспламенение газового баллона стало предварительной причиной взрыва.

Напомним, 23 сентября на Рязанской ГРЭС в Новомичуринске произошел взрыв угольно-воздушной смеси.