Ракка: боевики ИГ казнили двух мирных жителей за попытку побега

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Ракка, 26 сентября. Боевики «Исламского государства»1 устроили показательную казнь в районе городского парка.

Местные источники в сирийской Ракке сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) обвинили двух мирных жителей в попытке покинуть город, шариатский суд приговорил гражданских лиц к смертной казни. Публичный расстрел состоялся в городском парке Хадика Аль Мурурие.

Исламисты подвергли ракетному и минометному обстрелу квартал Аль Баду, снаряды разорвались около колодца с водой. В результате обстрела, сообщает источник, несколько человек погибли, более десяти мирных жителей получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.