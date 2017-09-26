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Тиньков простил блогеров из «Немагии» и отзовет иски
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    Тиньков простил блогеров из «Немагии» и отзовет иски

    12:02  26 Сентября 2017
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    Тиньков простил блогеров из «Немагии» и отзовет иски

    Москва, 26 сентября. Бизнесмен не собирается дожидаться извинений от «Немагии» и не будет ставить никаких условий.

    Предприниматель Олег Тиньков пообещал отозвать все иски и заявления против видеоблогеров канала «Немагия», которых он обвинил в оскорблении его супруги. Об этом он рассказал в интервью другому блогеру YouTube Амирану Сардарову на канале «Дневник Хача», пишет Lenta.ru.

    Банкир объявил, что сделает это во вторник, 26 сентября.

    «Я тебе обещаю, что во вторник я отзову иски — и административные, и уголовные. Потому что там МВД как посмотрит: скорее всего, они закроют уголовное дело. Я отзываю иски завтра, я даю слово», — заявил Тиньков.

    Он также подчеркнул, что не собирается дожидаться извинений от «Немагии» и не будет ставить никаких условий. Но все же отметил, что необходимо «быть аккуратными со словами».

    Напомним, в скандальном ролике «Немагии» спародирован Тиньков и его жена, а также присутствует обвинение бизнесмена во лжи. 20 сентября стало известно об обысках у автора ролика. Спустя два дня бизнесмен опубликовал видеообращение, в котором объяснил, что решился судиться с «Немагией» из-за оскорблений в адрес его жены.

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    Автор: Алексей Громов
    #скандал #тиньков #блогер
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