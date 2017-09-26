Стала известна дата премьеры второй части хоррора «Оно»

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Лос-Анджелес, 26 сентября. Киностудия Warner Bros. Выпустит вторую часть хоррора «Оно» 6 сентября 2019 года. Ровно через два года после выхода первого фильма.

Режиссером картины снова станет Андрес Мускетти («Мама»). В новом фильме расскажут о жизни главных героев из «Клуба лузеров» через 27 лет после предыдущих событий. Персонажам снова придется собраться вместе, чтобы дать отпор клоуну Пеннивайзу, который опять начал похищать и убивать детей.

Фильм Мускетти «Оно» стал новой экранизаций знаменитого произведения Стивена Кинга. Первая картина вышла в 1990 году.

Новый фильм ужасов получил хвалебные отзывы кинокритиков и бурный восторг со стороны обычных зрителей. Хоррор установил рекорд в домашнем прокате, собрав 117,2 млн долларов за первый уик-энд. Таким образом, картина «Оно» обогнала «Паранормальное явление 3», собравшее 52,6 мон за первые выходные в 2011 году.