Топилин анонсировал повышение зарплат бюджетникам в 2018 году

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Москва, 26 сентября. Российские власти выделят 80 млрд рублей в 2018 году на повышение зарплат бюджетникам. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

«Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели (выполнение майских указов президента) в следующем году в полном объеме, я имею в виду указанные категории работников, на повышение заработной платы. В следующем году эта поддержка составит 80 миллиардов рублей», — уточнил он на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По его словам, в этом году на повышение зарплат в российские субъекты направили порядка 40 млрд рублей.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему приходится лично следить за тем, чтобы в регионах повышали зарплату бюджетникам. По словам российского лидера, ему «приходится с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали».