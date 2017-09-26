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Общество
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Россия
Топилин анонсировал повышение зарплат бюджетникам в 2018 году
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    Топилин анонсировал повышение зарплат бюджетникам в 2018 году

    16:54  26 Сентября 2017
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    Топилин анонсировал повышение зарплат бюджетникам в 2018 году

    Москва, 26 сентября. Российские власти выделят 80 млрд рублей в 2018 году на повышение зарплат бюджетникам. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

    «Средства предусмотрены в федеральном бюджете на эти цели (выполнение майских указов президента) в следующем году в полном объеме, я имею в виду указанные категории работников, на повышение заработной платы. В следующем году эта поддержка составит 80 миллиардов рублей»,  — уточнил он на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

    Топилин анонсировал повышение зарплат бюджетникам в 2018 году

    По его словам, в этом году на повышение зарплат в российские субъекты направили порядка 40 млрд рублей.

    Добавим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему приходится лично следить за тем, чтобы в регионах повышали зарплату бюджетникам. По словам российского лидера, ему «приходится с дубиной стоять, чтобы в регионах это обеспечивали». 

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    Автор: Борис Любимов
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