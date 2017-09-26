Сирия новости 26 сентября 12.30: в Дейр эз-Зоре российские военные возвели мост через Евфрат, в боях с ИГ под Хамимой погибло 15 солдат САА

В Избранное

Сирия, 26 сентября. Российские военные построили мост для переброски техники и солдат на восточный берег Евфрата, в боях с ИГ2 под Хамимой погибло 15 солдат САА, 15 процентов бойцов SDF направлено из Ракки в Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА на востоке Хомса, обеспечивают освобождение от ИГ северо-запада Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме, потеряли 15 солдат в Хомсе.

«Исламское государство»: использует в качестве смертников подростков, продолжает вести обстрел Саламии.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с ССА на северо-востоке Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Курды: направили часть бойцов из Ракки в Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

В Дамаске продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Источник в Facebook (@Task.al.Assad2) сообщает, что ВВС Сирии нанесли несколько ударов по укреплениям антиправительственных формирований в районе Бейт Джинн. Кроме того, солдаты армии САР продолжают вести ракетный обстрел зон дислокации боевиков в районах Джобар и Айн Тарма Восточной Гуты. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@abonorx1).

Над военным аэропортом «Меззе» недалеко от сирийской столицы службы противовоздушной безопасности Сирии зафиксировали и сбили беспилотный летательный аппарат. По данным Al-Masdar News на данный момент неизвестно, кому принадлежал дрон.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо в районе Башкой Сирийская арабская армия (САА) отразила очередную атаку боевиков радикальной оппозиции. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Facebook (@Task.al.Assad2). Ранее сообщалось, что солдаты армии Асада выпустили несколько ракет по позициям боевиков в районе Аль-Рашидин и окрестностях населенного пункта Хан аль-Асаль к западу от столицы провинции.

На северо-востоке региона в районе города Джараблус продолжается вооруженное столкновение между коалицией «Тахрир аш-Шам» и Сирийской свободной армией (ССА). Причины конфликта между антиправительственными группировками до сих пор неизвестны.

Провинция Хомс

В противостоянии между «Исламским государством»3 и армией САР в районе города Хамима на востоке провинции Хомс погибло 15 солдат Сирийской арабской армии (САА). Об этом пишет в своем аккаунте в Twitter (@HmmAlkwaser) один из военных источников. Ранее сообщалось, что в результате столкновения между ИГ и САА на юго-востоке Хамимы радикальные исламисты повредили танк сирийской армии. В это же время при поддержке ВКС России сирийская армия начала наступление из Хамимы в направлении Станции Т-2, расположенной в 70 километрах к западу от Абу Кемаля.

Напомним, благодаря эффективной работе ВКС РФ на востоке региона Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить от террористов «Исламского государства» ряд поселений недалеко от населенного пункта Аль-Мукаррамия. Также под контроль армии САР перешли деревни Ум аль-Риш и Аль-Нака, расположенные к северо-востоку от Джубб аль-Джарра.

Провинция Дейр эз-Зор

Российские военные специалисты автодорожной службы возвели мост для переброски техники и личного состава на восточный берег реки Евфрат, сообщает ТАСС. Пропускная способность переправы — 8 тысяч машин в сутки, общая протяженность — 210 метров. Помимо переброски тяжелой бронетехники, мост будет использоваться для эвакуации раненых и доставки гуманитарных грузов в освобожденные поселения.

Военный источник в Twitter (@Terror_Monitor) передает, что террористы «Исламского государства» выложили в сеть фотографии, на которых видно, что в Дейр эз-Зоре радикальные исламисты используют в качестве смертников подростков 12-15 лет.

Провинция Ракка

Информационное агентство Raqqa 24 передает в своем Twitter-канале (@24Raqqa), что командование Демократических сил Сирии (SDF) направили порядка 15 процентов личного состава отрядов ополчения из Ракки в сторону Дейр эз-Зора.

Напомним, курдские военизированные формирования, военную и материальную поддержку которых осуществляют США, начали кампанию по освобождению Дейр эз-Зора от ИГИЛ1 после существенного продвижения в регионе правительственных войск Сирии, поддерживаемых ВКС РФ. Военные эксперты полагают, что переброска сил курдов в Дейр эз-Зор является стратегическим шагом Соединенных Штатов, заинтересованных в установлении контроля над богатыми нефтью и газом территориями провинции.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел позиций боевиков радикальных формирований в районах Аль-Латамины и Кафр Зеты на севере провинции Хама. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@ZezeAloshe).

Тем временем на востоке региона террористы «Исламского государства» продолжают вести минометный и ракетный обстрел города Саламия. Местные источники сообщают, что радикальные исламисты беспорядочно обстреливают жилые районы города. За последние сутки под огнем боевиков «Исламского государства» погибло четыре мирных жителя Саламии, еще четверо гражданских получили ранения. Кроме того, существенные повреждения получила городская инфраструктура.

Ирак

Alsumaria News сообщает, что солдаты иракской армии обнаружили тоннель террористов «Исламского государства» в центре города Анна в провинции Анбар. По данным информационного агентства, силы безопасности Ирака также выявили и ликвидировали террориста-смертника, скрывавшегося в подземном ходу.

ВВС международной коалиции нанесли восемь ударов по позициям «Исламского государства» в районе Аль-Каим недалеко от сирийской границы. Военный источник в Twitter (@DaeshCrimes) сообщает, что в результате авианалета была уничтожена штаб-квартира террористической организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)