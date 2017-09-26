Секс-роботы с чувством юмора появились на прилавках Великобритании

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Лондон, 26 сентября. В Великобритании поступили в продажу необычные секс-роботы. Как уверяют создатели, искусственный интеллект обладает чувством юмора.

Секс-робот «Саманта» обладает искусственным интеллектом. Как утверждает владелец одного из магазинов, на прилавках которого появилась эта модель, Трейси Уитмор, робот может переключаться из секс-режима в семейный. В этот момент игрушка может поддерживать разговор на философские и бытовые темы. Любопытно, что, по словам создателей, она может беседовать даже с детьми, передает «Ридус».

Таким образом, Саманта способна даже шутить и рассказывать анекдоты. Единственное, что робот не может — самостоятельно вернуться в секс-режим.

Стоимость секс-робота с чувством юмора составляет порядка 4,7 тысячи долларов США, пишет The Mirror.