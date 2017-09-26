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Общество
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Общество
Собянин пообещал расселить москвичей недалеко от сносимых пятиэтажек
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    Собянин пообещал расселить москвичей недалеко от сносимых пятиэтажек

    11:55  26 Сентября 2017
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    Собянин пообещал расселить москвичей недалеко от сносимых пятиэтажек

    Москва, 26 сентября. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что по программе реновации жители Москвы получает новые квартиры в том же квартале, для стартовых домов подобрали 210 площадок.

    Правительство Москвы обнародовало адрес площадок, где будут снесены первые пятиэтажки по программе реновации.

    «Они расположены таким образом, чтобы пересечение прошло в непосредственной близости от мест проживания москвичей», - сказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

    Он подчеркнул, что в течение года будет продолжена работа по подбору еще сотни площадок. Речь идет о 75 районах города, планируется переселить свыше 119 тысяч москвичей из 568 пятиэтажных домов. Московским властям предстоит снести свыше 2 млн квадратных метров жилья, пишет «Вечерняя Москва».

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    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #реновация
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