Сирия: РФ имеет данные о взорванном террористами в Хан-Шейхуне снаряде с зарином в апреле

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Москва, 26 сентября. Россия располагает данными, что террористы произвели подрыв снаряда с зарином в сирийском Хан-Шейхуне в апреле этого года. Об этом заявил во вторник в ходе пресс-конференции директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

По его словам, российская сторона тщательно следит за ситуацией.

«Есть масса данных,которые объективно указывают на террористов, подорвавших снаряд с зарином в провокационных целях», — подчеркнул дипломат.

В российском ведомстве также подчеркнули, что ситуация в сфере безопасности позволяет специалистам выехать в сирийский Хан-Шейхун для тщательного расследования химической атаки, однако они отказываются.