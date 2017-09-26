Сирия: российские военные доставили девять тонн гумпомощи в Хомс и Алеппо

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Москва, 26 сентября. Министерство обороны России сообщило о трех гуманитарных акциях, проведенных в провинциях Алеппо и Хомс.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили в населенный пункт Дейр Эль-Фардис провинции Хомс порядка шести тонн продуктов питания. Население городов Телль-Рифъат и Дейр Эль-Джамаль провинции Алеппо получило около трех тонн продовольствия.

Российские военные полицейские обеспечили безопасность гуманитарной акции, проведенной по линии ООН в поселениях Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Даръа. Местным жителям было роздано 115 тонн продуктов питания и лекарственных препаратов. Медицинскую помощь получили 24 сирийца, отмечают в военном ведомстве России.