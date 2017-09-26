Эксперт отреагировал на заявление о готовности ВСУ «перемолоть армию РФ»

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Москва, 26 сентября. Бывший сотрудник Генштаба Украины полковник запаса Олег Жданов объявил, что Запад в лице Украины «нашел страну, способную воевать с Россией». Теперь, по его словам, «союзники будут подносить патроны» (а скорее будут их Украине продавать). При этом Украина, видимо, на долгие десятилетия должна привыкать к состоянию непрекращающейся войны якобы с Россией и принять войну как свое естественное состояние — ведь это нужно Западу.

Более того, по словам полковника-запасника, «у ВСУ сейчас хорошие шансы перемолоть российскую армию» — правда, только если «воевать лишь с обычным вооружением», а самолеты, ракеты и все остальное оставить дома.

Впрочем, информация с украинских учений «Непоколебимая устойчивость-2017», которые должны были стать «ответом» на масштабные российско-белорусские учения «Запад-2017», показывает, что шансов у Вооруженных сил Украины маловато. Об этом рассказал изданию «Свободная пресса» руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник запаса Андрей Жилин.

«Только негодяй и провокатор может формулировать так собственную точку зрения, чтобы сподвигнуть свой народ к войне заранее проигранной, — жестко отозвался Жилин о словах украинского «военного теоретика». — У Украины нет никакого боевого потенциала — поверьте. Я это говорю, как профессиональный военный, служивший в Прикарпатском военном округе».

По данным, которые были получены им от его «воспитанника» в украинском Генштабе, в ВСУ не нашлось даже специалистов, способных рассчитать перебазирование полка — впрочем, это не так важно, поскольку у Украины сейчас нет военно-транспортной авиации и никаких других средств для мобильного реагирования на возможные угрозы. Фактически все украинские учения проходят «на картах», уверен Жилин.