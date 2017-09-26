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Ракка: боевики ИГ казнили двух мирных жителей за попытку побега
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Шпилька в сторону США: эксперт об ударах ВКС РФ по террористам в Идлибе
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    Шпилька в сторону США: эксперт об ударах ВКС РФ по террористам в Идлибе

    11:50  26 Сентября 2017
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    Су-34 ВКС РФ

    Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своей странице в микроблоге Twitter видеозаписи ударов Воздушно-космических сил РФ по объектам террористов в провинции Идлиб. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание к политике двойных стандартов наших стратегических «друзей», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

    Официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков опроверг сообщения британской «Обсерватории по правам человека в Сирии» (SOHR), сотрудники которой ранее обвинили Москву в нанесении ударов по населенным пунктам сирийской провинции Идлиб.

    «Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления «Обсерватории» со ссылкой на анонимных «очевидцев» или «волонтеров» традиционно голословны и служат «информационным прикрытием» действий боевиков «ан-Нусры» (организация запрещена в России — прим. ред.) и примкнувших к ней группировок», — подчеркнул российский военный.

    Офицер также заявил, что после доразведки БЛА и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолеты ударной авиации РФ нанесли десять ударов по опорным пунктам боевиков. К слову, позиции радикальных исламистов находились на приличном удалении от ближайших населенных пунктов. По словам Конашенкова, по всем ударам есть данные объективного контроля.

    «Проблема в том, что в Пентагоне до сих пор верят в безнадежное отставание наших военных технологий. Даже в их методичке о мерах противодействия вызовам со стороны России значится, что слабой стороной нашей армии являются неточные артиллерия и авиация. Но это не так, у нас на вооружении стоит много образцов высокоточного вооружения. Более того, российские инженеры разработали прицельный комплекс, позволяющий проводить точное бомбометание, используя свободно падающие снаряды. Так что тут на лицо двойные стандарты», — поясняет ситуацию военный аналитик.

    По мнению собеседника ФАН, политика двойных стандартов заключается в том, что ударная авиация возглавляемой США международной коалиции наносит удары по жилым кварталам Сирии, уничтожая мирное население, но эти обстрелы тщательно скрываются.

    Су-24 ВКС РФ

    «А вот когда Россия проводит успешные операции против боевиков, Запад начинает нагнетать обстановку и через такие «правозащитные» организации как «Обсерватория» начинает обвинить Москву в атаках мирных жителей. Это нужно США для создания негативного образа нашей страны. Но вот Минобороны РФ выпускает шпильку в адрес США и публикует видео атаки, подтверждая все это дело данными объективного контроля. Красиво», — заключил эксперт.

    Напомним, лондонская «Обсерватория по правам человека в Сирии» ранее сообщала, что ударная авиация России и Сирии в течение недели якобы нанесла более 1100 ударов по населенным пунктам провинций Идлиб и Хама. При этом сотрудники организации утверждают, что в результате обстрелов, по меньшей мере, 360 человек пострадали или были убиты. Однако каких либо доказательств этим словам до сих пор представлено не было.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #россия #сирия #террористы #дамаск #хама #москва #вкс рф #боевики #идлиб
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