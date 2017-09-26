Шпилька в сторону США: эксперт об ударах ВКС РФ по террористам в Идлибе

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало на своей странице в микроблоге Twitter видеозаписи ударов Воздушно-космических сил РФ по объектам террористов в провинции Идлиб. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание к политике двойных стандартов наших стратегических «друзей», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков опроверг сообщения британской «Обсерватории по правам человека в Сирии» (SOHR), сотрудники которой ранее обвинили Москву в нанесении ударов по населенным пунктам сирийской провинции Идлиб.

«Авиация ВКС России в Сирийской Арабской Республике не наносит ударов по населенным пунктам. Заявления «Обсерватории» со ссылкой на анонимных «очевидцев» или «волонтеров» традиционно голословны и служат «информационным прикрытием» действий боевиков «ан-Нусры» (организация запрещена в России — прим. ред.) и примкнувших к ней группировок», — подчеркнул российский военный.

Офицер также заявил, что после доразведки БЛА и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолеты ударной авиации РФ нанесли десять ударов по опорным пунктам боевиков. К слову, позиции радикальных исламистов находились на приличном удалении от ближайших населенных пунктов. По словам Конашенкова, по всем ударам есть данные объективного контроля.

«Проблема в том, что в Пентагоне до сих пор верят в безнадежное отставание наших военных технологий. Даже в их методичке о мерах противодействия вызовам со стороны России значится, что слабой стороной нашей армии являются неточные артиллерия и авиация. Но это не так, у нас на вооружении стоит много образцов высокоточного вооружения. Более того, российские инженеры разработали прицельный комплекс, позволяющий проводить точное бомбометание, используя свободно падающие снаряды. Так что тут на лицо двойные стандарты», — поясняет ситуацию военный аналитик.

По мнению собеседника ФАН, политика двойных стандартов заключается в том, что ударная авиация возглавляемой США международной коалиции наносит удары по жилым кварталам Сирии, уничтожая мирное население, но эти обстрелы тщательно скрываются.

«А вот когда Россия проводит успешные операции против боевиков, Запад начинает нагнетать обстановку и через такие «правозащитные» организации как «Обсерватория» начинает обвинить Москву в атаках мирных жителей. Это нужно США для создания негативного образа нашей страны. Но вот Минобороны РФ выпускает шпильку в адрес США и публикует видео атаки, подтверждая все это дело данными объективного контроля. Красиво», — заключил эксперт.

Напомним, лондонская «Обсерватория по правам человека в Сирии» ранее сообщала, что ударная авиация России и Сирии в течение недели якобы нанесла более 1100 ударов по населенным пунктам провинций Идлиб и Хама. При этом сотрудники организации утверждают, что в результате обстрелов, по меньшей мере, 360 человек пострадали или были убиты. Однако каких либо доказательств этим словам до сих пор представлено не было.