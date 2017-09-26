Эксперт: Канадцам нечего дать Киеву в качестве военной помощи

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Москва, 26 сентября. У канадцев небольшие армия и военная промышленность, им нечего предоставить Украине, рассказал эксперт.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин прокомментировал новость о том, что Канада в ближайшее время предоставит Украине военную помощь, пишет «Свободная пресса».

По его словам, вооруженные силы Канады не рассчитаны ни на оборону страны, ни на самостоятельные действия за ее пределами.

«Я не сомневаюсь, что Канада может начать поставки на Украину по политическим соображениям, другое дело — что она может поставить? У канадцев небольшие армия и военная промышленность, поэтому я не очень понимаю, какие подержанные или даже новые системы они могут дать Киеву», — сказал эксперт.

Он также отметил, что украинская армия стоит перед очевидным выбором — принимать бесплатно и приобретать натовское старье, которое ничуть не лучше советского, но при этом оно еще и незнакомое. Или — покупать новые натовские системы за большие деньги, которые просто так никто не даст, и которых у самой Украины нет.

«В общем, это тупик, из которого нормального выхода для Украины я не вижу», — подчеркнул Храмчихин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что, возможно, в скором времени Канада окажет Украине военную помощь.