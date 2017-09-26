Более 12 млн рублей украли из банковской ячейки в Москве

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Москва, 26 сентября. Неизвестный мужчина украл из банковской ячейки 225 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Накануне в правоохранительные органы обратился мужчина, владеющий ячейкой в одной из кредитных организаций российской столицы. По его словам, неизвестный получил доступ к его ячейке и унес с собой крупную сумму денег. В перерасчете на рубли ущерб москвича составил более 12 млн.

По информации телеканала «360», кража была совершена в период с 11 июля по 15 сентября.

По данному факту проводится проверка.