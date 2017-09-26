Эксперт предрек печальное будущее легендарному гонщику Шумахеру

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Берн, 26 сентября. Легендарный автогонщик «Формулы-1» Михаэль Шумахер в течение нескольких лет прикован к постели после инцидента на горнолыжном курорте.

По словам таролога Марианны Абравитовой, лечение в США немецкого гонщика не спасет, эта поездка совершенно не имеет смысла.

Она считает, что ситуация не изменится, пишут Дни.ру.

«Там, куда его везут, речь может идти лишь о поддержании оболочки тела для души под именем Шумахер. К сожалению, прямо положительного результата после поездки мы не увидим», — уверяет ясновидящая.

Абравитова также добавила, что картина безрадостная, поскольку великий гонщик завис между небом и землей.

Напомним, в 2013 году Шумахер с сыном и его приятелями отдыхали на горнолыжном курорте в Альпах. Гонщик выехал за пределы трассы и споткнулся о камень, упал и ударился головой. В результате пилот впал в кому.