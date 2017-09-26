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Политика
МИД РФ ответил на обвинения США в нарушении договора РСМД
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    МИД РФ ответил на обвинения США в нарушении договора РСМД

    11:41  26 Сентября 2017
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    МИД РФ ответил на обвинения США в нарушении договора РСМД

    Москва, 26 сентября. Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов подчеркнул, что Россия не нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

    «Разговора (с США — ред.) пока не получается, — отметил он. — Россия Договор не нарушала и выходить из него не собирается».

    Российский дипломат также добавил, что Москва не считает обоснованными претензии США по договору об открытом небе. По его словам, здесь нужно искать компромисс.

    Напомним, 22 сентября глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россия якобы нарушила обязательства по договору по нераспространению оружия массового поражения. Ранее с аналогичными претензиями в адрес США выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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    Автор: Тимур Румянцев
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