ЧМ-2018 «перенесет» школьные выпускные в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 26 сентября. Школьные выпускные в Екатеринбурге пройдут после завершения матчей группового этапа ЧМ по футболу в 2018 году. Как сообщает «Уралинформбюро», об этом заявила Екатерина Сибирцева, начальник департамента образования на заседании городской думы.

Финальные игры чемпионата, как и выпускные, запланированы на последние числа июня. «Последний матч у нас 27 июня, последний экзамен — 21 или 22 июня, в резервные дни. 29 июня мы уже можем планировать один из выпускных вечеров», — прокомментировала Сибирцева.

По ее словам, возможный перенос школьных выпускных связан не только с проведением финальных игр чемпионата, но и с графиком итоговой аттестации в 9-х классах.