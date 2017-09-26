Сирия: Минобороны РФ за сутки зафиксировало девять нарушений перемирия

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Москва, 26 сентября. Российское военное ведомство оценивает обстановку в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

Министерство обороны России сообщает, что за минувшие сутки были зафиксированы девять случаев стрельбы в провинциях Латакия (1), Дамаск (5) и Хомс (3). Турецкая сторона зафиксировала 18 случаев нарушение режима прекращения боевых действий, большая часть которых пришлась на провинцию Дамаск (11).

Отмечается, что в большинстве случаев огонь открывали боевики запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра2» и «Исламское государство1».

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.