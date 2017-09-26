Пушков о позиции Киева по миротворцам в Донбассе: У Порошенко девичья память

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Москва, 26 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил о наличии «девичьей памяти» у президента Украины Петра Порошенко, исключившего участие России в миротворческой миссии в Донбассе.

«У Порошенко девичья память. Россия не является стороной в конфликте, что следует из Минских соглашений, которые он сам подписал. Неужто забыл?» — написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике в своем микроблоге в Twitter.

Украинский президент назвал «неприемлемым» российский план ввода миротворцев в Донбасс. Он также заявил, что участие РФ в миротворческой миссии «абсолютно невозможно», потому что она якобы занимает одну из сторон конфликта. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не участвует в конфликте на юго-востоке Украины.

Добавим, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал стороны к конструктивному диалогу, касающемуся предложения о размещении охранной миссии ООН в Донбассе. Он выразил надежду, что российское предложение поспособствует урегулированию внутриукраинского кризиса.