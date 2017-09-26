Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Стала известна дата премьеры второй части хоррора «Оно»
Общество
Пушков о позиции Киева по миротворцам в Донбассе: У Порошенко девичья память
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков о позиции Киева по миротворцам в Донбассе: У Порошенко девичья память

    11:35  26 Сентября 2017
    114

    Пушков

    Москва, 26 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил о наличии «девичьей памяти» у президента Украины Петра Порошенко, исключившего участие России в миротворческой миссии в Донбассе.

    «У Порошенко девичья память. Россия не является стороной в конфликте, что следует из Минских соглашений, которые он сам подписал. Неужто забыл?» — написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике в своем микроблоге в Twitter.

    Пушков

    Украинский президент назвал «неприемлемым» российский план ввода миротворцев в Донбасс. Он также заявил, что участие РФ в миротворческой миссии «абсолютно невозможно», потому что она якобы занимает одну из сторон конфликта. При этом российские власти неоднократно подчеркивали, что Москва не участвует в конфликте на юго-востоке Украины.

    Добавим, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал стороны к конструктивному диалогу, касающемуся предложения о размещении охранной миссии ООН в Донбассе. Он выразил надежду, что российское предложение поспособствует урегулированию внутриукраинского кризиса.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101783

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29344

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42657

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22528

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8688
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        Сирия: Минобороны РФ опубликовало видео ударов ВКС РФ по технике ИГ в провинции Идлиб

        7:35   26 Сентября 2017
        759
        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        Посольство РФ в США выразило обеспокоенность появлением «пособия по войне с Россией»

        6:52   26 Сентября 2017
        1128
        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе, мирные жители не пострадали

        5:09   26 Сентября 2017
        322
        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        Госдеп пытается опровергнуть обвинения в свой адрес после гибели генерала РФ в Сирии

        0:03   26 Сентября 2017
        1265